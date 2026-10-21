La construcción de dos retornos seguros y un paso superior vehicular conforma el proyecto de solución vial en Margaritas, sobre la carretera federal 45 Norte, que contempla una inversión aproximada de mil 600 millones de pesos, informó César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Detalló que el proyecto comprende recursos estatales y federales. Cada uno de los retornos seguros, conocidos como “herraduras”, representa una inversión cercana a los 250 millones de pesos, mientras que el paso superior requeriría alrededor de mil 100 millones de pesos.

Explicó que las tres obras se desarrollarán en el tramo carretero que atraviesa la comunidad de Margaritas y se complementarán con adecuaciones para facilitar la incorporación segura de los vehículos a las distintas vialidades que confluyen en la zona.

Respecto al avance de los proyectos, señaló que el primer retorno seguro ya fue licitado y que los trabajos a cargo del Gobierno del Estado comenzaron, mientras que el segundo se encontraba pendiente de fallo por parte de la Federación.

Indicó que el modelo de retorno de “herradura” es similar al que existe en la carretera 45 Norte, a la altura de Pabellón, mientras que sobre el trazo principal de la carretera federal se proyecta un puente vehicular, con tránsito local a nivel de suelo.

Jaime Valdivia destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y federal para concretar estas obras, que buscan mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en este importante punto de conexión carretera.

Asimismo, consideró importante que los trabajos sean asignados a empresas constructoras locales, a fin de que la inversión genere una mayor derrama económica en Aguascalientes mediante la contratación de mano de obra, proveedores y servicios de la entidad.