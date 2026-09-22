Diez municipios de Aguascalientes dejarán de aplicar a sus habitantes cobros por trámites, servicios documentales y de acceso a la información que fueron declarados inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que las autoridades no podrán exigir esas cuotas ni condicionar la prestación de los servicios respectivos a su pago.

Entre las disposiciones anuladas se encuentran cuotas como:

$205 por búsqueda de documentos catastrales en Rincón de Romos.

$155 por búsqueda y reproducción de información en Jesús María.

$104 por certificaciones y copias certificadas en Tepezalá.

$97 por copias certificadas de hasta 10 hojas en San José de Gracia.

$75 por certificación en Cosío, de acuerdo con las tarifas contenidas en las leyes de ingresos de 2026.

La resolución corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 23/2026 y alcanza cobros relacionados con búsqueda, certificación, reproducción y digitalización de documentos, así como reproducción de información derivada de solicitudes de acceso a la información pública, e incluso cobro de discos magnéticos.

La resolución también establece que los municipios involucrados: Aguascalientes, Asientos, Cosío, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Rincón de Romos deberán comunicar los puntos resolutivos a sus autoridades recaudadoras y unidades de transparencia para que se abstengan de exigir los cobros invalidados.

Además, el Congreso del Estado tendrá un plazo de 60 días naturales, contado a partir de la notificación de los puntos resolutivos, para adecuar las disposiciones.

El Congreso deberá evitar que vuelvan a incorporarse cargos sin una justificación objetiva, mientras que los municipios no podrán utilizar cuotas por búsqueda, reproducción, certificación o digitalización como una fuente de ingresos que no corresponda al costo del servicio.