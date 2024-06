CDMX. – Los hijos de Michael Jackson no podrán recibir dinero de su fideicomiso hasta que su patrimonio y el IRS (organismo estadounidense que se encarga de la recaudación fiscal) resuelvan una disputa de años, según documentos judiciales reportados por Page Six.

Una auditoría fiscal arrojó que al patrimonio se le emitió una «nota de deficiencia», alegando que el patrimonio «infravaloró sus activos» y debía «700 millones de dólares en impuestos y multas», de acuerdo con el medio estadounidense.

Con ello, Prince, de 27 años; Paris, de 26; y Bigi, de 22, no podrán recibir por ahora recursos de este fideicomiso. Por su parte, su madre Katherine es la única beneficiaria de un subfideicomiso en su testamento.

En 2021, los herederos de la fortuna de Jackson impugnaron exitosamente las evaluaciones en un tribunal fiscal. Pero los abogados de la familia presentaron una moción para reconsiderar el valor de Mijac, el catálogo musical del cantante, propiedad de Sony Music que sigue en litigio.

Como consecuencia de esta pelea legal, todavía no se determina oficialmente a efectos fiscales el valor de la herencia del intérprete de «Billie Jean», por lo que ambas partes deben acordar un valor antes de una sentencia final.

En lo que el proceso continúa, los abogados de la familia solicitaron que una parte del patrimonio esté sujeto a administración, ya que así asegurarán que se cubran las obligaciones fiscales y legales pendientes.