Kuno Becker se vacunó contra el COVID-19 tras enterarse que la actriz Paty Navidad se contagió y se encuentra hospitalizada.

El actor mexicano dijo, a través de Instagram, que había pospuesto su aplicación por mucho tiempo sin tener algún argumento.

“Había estado posponiendo lo de la vacuna algún tiempo por tonto, porque no hay absolutamente alguna excusa. Entiendo y respeto las decisiones de todo mundo, pero creo que hay mucha información que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela”, señaló.

En el video, el protagonista de El Día de la Unión explicó que al enterarse del estado de salud de la artista, se sintió motivado a inocularse.

“No sé por qué, pero cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije: ‘Si a Paty Navidad le dio, hoy me la pongo, hoy me la pin… pongo, nada de posponerlo un día más'”.

El también director de cine mostró su brazo e informó que le fue aplicada la primera dosis de Pfizer. Finalmente, deseó una pronta recuperación para la actriz. (Staff/Agencia Reforma)