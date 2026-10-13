Corrió dos veces y terminó con 74 envoltorios asegurados

Un hombre de 37 años terminó detenido por policías municipales luego de que intentó escapar en dos ocasiones y le encontraron 74 envoltorios con una sustancia granulada, presuntamente droga, en calles del fraccionamiento La Estrella.

El sospechoso, identificado como Daniel “N”, caminaba junto a una motocicleta roja sobre la calle Libra cuando fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que realizaban labores de vigilancia.

Al notar la presencia de las patrullas, el individuo dejó tirada la motocicleta y emprendió la huida a pie. Los uniformados le ordenaron detenerse, pero ignoró las indicaciones y continuó corriendo.

La persecución fue breve. Unos 20 metros adelante, en el cruce de las calles Libra y Leo, los agentes consiguieron darle alcance. Sin embargo, cuando intentaban entrevistarlo, Daniel hizo un segundo intento por escapar, por lo que fue asegurado.

Durante una revisión preventiva, a la que accedió voluntariamente, los policías encontraron en la bolsa delantera izquierda de su pantalón 74 envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia granulada al tacto, con un peso aproximado de 29.6 gramos.

También fue asegurada la motocicleta roja, que portaba placas de circulación, pero carecía de número de serie.

Finalmente, Daniel fue trasladado junto con la sustancia y la unidad asegurada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.