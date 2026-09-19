Corrió con poca suerte: tenía orden vigente

Una actitud evasiva ante la presencia de policías municipales terminó por delatar a un joven de 26 años que tenía un mandato judicial vigente por el delito de lesiones culposas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban labores de vigilancia sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, después del cruce con Prolongación General Ignacio Zaragoza, cuando observaron a un hombre que comenzó a correr al notar la patrulla.

Mientras se alejaba, el sujeto volteaba constantemente hacia los uniformados, por lo que los oficiales fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante, a la altura de una farmacia.

Al ser abordado, José “N” aseguró que no tenía ningún asunto pendiente y accedió voluntariamente a una inspección preventiva. Los policías no encontraron entre sus pertenencias objetos ilícitos.

Sin embargo, al consultar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que existía un mandato judicial vigente en su contra relacionado con el delito de lesiones culposas.

José “N” fue detenido, informado del motivo de su arresto y de sus derechos. Posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.