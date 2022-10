Corrió “Canelo” a Grupo Firme de los XV años de su hija

CDMX.- Por andar de mala copa y de luciditos, «Canelo» Álvarez corrió de la fiesta de XV años de su hija Emily Cinnamon a integrantes del Grupo Firme.

Así lo informó la influencer Chamonic, quien aseguró que el boxeador no sólo corrió a los intérpretes de Ya Supérame del jolgorio, sino a otras estrellas del regional mexicano como Carín León.

«Les dijo así tal cual, ‘se van a la v… porque ya me hartaron’. Los corrió de la fiesta porque ya estaban muy entonados y muy tercos, eran la atención de la fiesta en lugar de su hija», aseguró la influencer que radica en Los Ángeles y se encarga de destapar noticias de los famosos.

Si bien la versión de que tanto Eduin Caz como León fueron sacados de la fiesta no ha sido corroborada, lo que sí fue confirmado es que los cantantes empinaron la botella con gusto, pues en una publicación de León en su Instagram, Caz escribió: «Qué pedón nos pusimos alv (sic)».

Los excesos de Caz frente al «Canelo» no son cosa nueva, pues el cantante aseguró que en el festejo tras el triunfo del tapatío ante Gennady Golovkin, consumió supuestamente unas gomitas con droga y eso lo hizo ponerse mal. (Roberto García/Agencia Reforma)