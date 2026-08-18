Corrió al ver la patrulla; llevaba 40 gramos de hierba

Un joven de 26 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente le encontraran cerca de 40 gramos de hierba verde seca entre sus pertenencias, en calles del fraccionamiento Benito Palomino Dena.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Teniente Coronel Roberto Jefkins Rangel. De acuerdo con el reporte policial, los uniformados observaron a un hombre que, al notar su presencia, volteó en distintas direcciones, metió las manos en las bolsas del pantalón y comenzó a correr.

Los agentes le ordenaron detenerse, pero continuó su marcha y fue alcanzado metros adelante, a la altura del cruce con la calle Juan Morales.

El hombre accedió a una revisión preventiva y los policías encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón una bolsa de plástico transparente con hierba verde seca, cuyo peso aproximado fue de 40 gramos.

El detenido fue identificado como Joel “N”, de 26 años, quien quedó a disposición de la autoridad competente junto con la sustancia asegurada. Será esa instancia la encargada de determinar su situación jurídica.