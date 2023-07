La información de que se ha suspendido la fiesta brava en Aguascalientes es falsa, dado que no se ha otorgado una suspensión provisional que establezca la cancelación de corridas de toros, a raíz de la solicitud de amparo 589/2023 VII-2 promovida por María Esther González Rodríguez ante el juez V de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

En la resolución del incidente de suspensión emitida el pasado 30 de junio, el Juez Guillermo Baltazar y Jiménez negó la suspensión provisional respecto a la pretensión de cancelar novilladas como medida cautelar del asunto principal, que busca el cierre de la Academia Taurina Municipal, según indicó Alejandro Jorge García Gómez, integrante de la Asociación de Abogados Especialistas Administrativos de Aguascalientes.

García Gómez señaló que el juez V de Distrito admitió a trámite la solicitud de amparo, pero desechó el otorgamiento de la suspensión provisional, al advertir que no había un acto de autoridad inminente, pues no se tiene conocimiento de que esté programada una novillada; el fondo del asunto se analizará a detalle en la audiencia constitucional señalada para el día 28 de julio.

Acentuó que, aunque existen antecedentes sobre suspensiones provisionales en otros estados, la demanda no persigue el objetivo de cancelar las corridas de toros. Alertó que la negativa de la suspensión provisional sobre la pretensión de cancelar novilladas y el cierre de la Academia Taurina Municipal es un criterio que podría considerarse clave en la inconsistencia del reclamo.

La demanda de amparo que plantea afectaciones en los derechos de los menores que acuden a la Escuela Taurina tiene efectos contradictorios sobre el interés superior de la niñez, pues afecta a los infantes que están ejerciendo su derecho a tomar clases en la institución educativa, argumentó el también aficionado taurino.