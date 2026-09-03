Un joven de 22 años fue detenido por policías estatales luego de que presuntamente intentó escapar corriendo y fuera sorprendido en posesión de una bolsa con aproximadamente 80 gramos de hierba verde y seca con características de la marihuana.

La captura ocurrió sobre la avenida José Femat Gutiérrez, en el fraccionamiento El Puertecito, durante recorridos de vigilancia correspondientes al Operativo Pescador.

De acuerdo con la información disponible, los uniformados detectaron a un hombre que observaba el interior de varios vehículos estacionados en la zona, por lo que detuvieron la patrulla con la intención de realizarle una inspección preventiva.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo echó a correr. Los agentes fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante.

El detenido se identificó como Santiago N, de 22 años. Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía hierba verde y seca con características propias de la marihuana, cuyo peso aproximado fue de 80 gramos.

Santiago N y la sustancia asegurada fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica.