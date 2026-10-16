Elena S. Gaytán Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El universo de Star Wars llegará a Monterrey con la sexta edición del “Training Day: Desfile de las Galaxias”, que se realizará gratuitamente en el Parque Fundidora.

Organizado por la Legión Rebelde de la Bravo Garrison, el evento reunirá a seguidores nacionales e internacionales caracterizados como Darth Vader, caballeros Jedi y Stormtroopers, quienes recorrerán aproximadamente cuatro kilómetros.

Los participantes portarán trajes y armaduras fieles a las películas, avalados por la 501st Legion, organización internacional de aficionados.

Además del desfile, se realizarán actividades para visitantes extranjeros y una campaña de donativos en beneficio del DIF Capullos, que atiende a menores en situación vulnerable.