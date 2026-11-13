El Servicio Postal Mexicano en Aguascalientes enfrenta un déficit de personal y problemas derivados del deterioro de sus vehículos de reparto, situación que obliga a los trabajadores a asumir mayores cargas laborales para mantener la distribución de correspondencia, informó Adrián González Cruz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del organismo en el estado.

En el marco de la conmemoración del Día del Cartero, indicó que hay 86 empleados, de los cuales cuatro están próximos a jubilarse, por lo que será necesario recuperar esas plazas para evitar una mayor reducción de la capacidad operativa. Explicó que durante más de diez años prácticamente no hubo nuevas contrataciones, lo que provocó que los trabajadores en activo absorbieran las tareas de quienes se jubilaban. No obstante, durante el último periodo se han recuperado alrededor de 16 plazas, aunque todavía persiste el rezago.

Señaló que las carencias de personal, herramientas, equipamiento y transporte motivaron varios emplazamientos a huelga durante el año, ante la falta de respuesta a las demandas sindicales. El pasado 15 de octubre, la directora general de Correos de México visitó Aguascalientes para entregar motocicletas y cascos. Anteriormente, habían recibido 20 unidades y, con el segundo envío, más de la mitad de la flotilla quedó renovada.

Actualmente, la principal necesidad se concentra en los vehículos de mayor capacidad, cuyo deterioro genera constantes problemas de mantenimiento y limita las labores de distribución. El dirigente sindical sostuvo que la recuperación de plazas debe acompañarse de mejores herramientas y unidades de transporte, pues incrementar la plantilla no garantiza una operación eficiente si los trabajadores carecen de los medios necesarios para cumplir sus recorridos.