De mayo pasado a la fecha, la actividad de las agencias de viajes se ha recuperado entre un 40 y 50% con respecto a igual periodo del año 2020, sin embargo las ventas se encuentran lejos de ser una temporada alta, apenas se encuentran en una de nivel medio, donde los principales destinos se localizan en playas como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos.

Al informar lo anterior, el presidente de la Asociación Hidrocálida de Agencias de Viajes, Jorge Luis Reyes González, destacó el repunte gradual de los viajes de fin de semana hacia los pueblos mágicos y destinos turísticos en torno al estado de Aguascalientes, aunque todavía se aplican muchas restricciones sanitarias.

Uno de los grandes atractivos vigentes aparte de Cancún que tiene tarifas aéreas interesantes, es Los Cabos que crece ante la espectacularidad de disfrutar el desierto con el mar, participar en excursiones en las dunas, paseos en camello. Luego sigue el sureste y Chihuahua por Barrancas del Cobre.

En entrevista con El Heraldo, Jorge Luis Reyes González señaló que todas las agencias de viajes se han estado capacitando en todos los atractivos turísticos del país para promoverlos y especialmente esos destinos que no son comunes, porque la gente ya solicita otro tipo de viajes a los tradicionales, porque busca que no haya aglomeraciones.

Detalló que de mayo pasado a la fecha, las agencias de viajes registran un mayor movimiento de ciudadanos que optan por acudir a las diversas playas del país, pero todavía no se llegan a los estándares del año 2019, aunque gradualmente la gente se anima más a salir de sus ciudades y estados, “donde muchos toman en cuenta las precauciones sanitarias y otros las ignoran”.

Indicó que la temporada vacacional mayor sucede en el mes de abril durante la Feria Sanmarqueña, pero este mes de abril 2021 estuvo muy flojo, la gente no lo aprovechó para salir y en este momento muchas de las fechas se han reservado para estos meses de julio y agosto.

“Muchas personas están reservando para los próximos meses de septiembre y octubre, y en el caso de que se presente una contingencia sanitaria cuenten con tiempo para cancelar sin que les apliquen penalidades”, concluyó.