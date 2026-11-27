Lo que comenzó como una falta administrativa terminó en una persecución, un forcejeo con policías municipales y el aseguramiento de 15 envoltorios con presunta droga en el fraccionamiento Los Pericos, en Aguascalientes.

Víctor “N”, de 21 años, fue sorprendido por elementos de la Policía Montada mientras orinaba en un terreno baldío sobre la avenida Cultura Otomí. Al notar la presencia de los uniformados, emprendió la huida a pie e ignoró las órdenes de detenerse.

La persecución terminó en el cruce con la calle San Marcos, donde el joven opuso resistencia y, según el reporte policial, lanzó golpes contra uno de los agentes, quienes finalmente lograron someterlo.

Durante la revisión de sus pertenencias, los uniformados encontraron 15 bolsas negras con cierre hermético que contenían aproximadamente ocho gramos de una sustancia granulada, cuyas características no fueron precisadas más allá de su consistencia.

El joven fue detenido y trasladado junto con la sustancia asegurada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por posibles delitos contra la salud.