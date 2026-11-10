Corre al ver policías y le encuentran 43 gramos de hierba

Un joven de 23 años terminó detenido luego de intentar escapar de elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes le encontraron dos bolsas con hierba verde y seca durante una revisión en el fraccionamiento Guadalupe Peralta.

El detenido fue identificado como José “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia sobre la calle Urbanismo. De acuerdo con el reporte policial, al notar la presencia de los oficiales, el individuo comenzó a correr con la intención de evadirlos.

Los agentes fueron tras él y lograron interceptarlo en el cruce de la calle Urbanismo con Desiderio Macías Silva, donde procedieron a realizarle una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías encontraron en la bolsa frontal de su sudadera dos envoltorios transparentes que contenían hierba verde y seca, con un peso aproximado de 43 gramos.

Ante el hallazgo, José “N” fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El joven quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.