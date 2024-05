CDMX.- Nuevos detalles han salido a la luz sobre el grave accidente de Jeremy Renner a principios de 2023. Michael Beach, colega de Renner en la serie «Mayor of Kingstown», reveló que el actor experimentó una muerte clínica durante el incidente, dejando de respirar y sin latidos cardíacos por unos segundos.

“Jeremy es un guerrero, se fracturó 38 huesos y realmente murió clínicamente, algo que no supe hasta que él mismo me lo contó. A pesar de ello, ha estado recuperándose y cada semana se siente más fuerte”, compartió Beach en una entrevista con The Direct.

Esta recuperación sorprendente sigue al accidente que sufrió Renner mientras ayudaba a un sobrino durante una nevada, cuando fue atropellado por un quitanieves. El impacto le causó un trauma severo en el pecho y múltiples fracturas, incluyendo costillas, tobillos y un hombro.

Tras varias cirugías y semanas de hospitalización, Renner regresó a casa para continuar su rehabilitación y retomar gradualmente su carrera, incluyendo su participación en «Mayor of Kingstown». (Staff/Agencia Reforma)