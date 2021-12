Por: Hugo Morales Lozano

Cuando se redactan textos publicitarios, suele haber esa emoción por presentar los productos o servicios a un gran número de personas, y muchas veces estos textos pierden su enfoque porque se concentran tanto en lo que el consumidor adquiere, en vez de lo que puede disfrutar… ¿Cuál es la diferencia?

No es lo mismo decir “tenis talla 28” que “acompáñate de los tenis más cómodos para rendir mejor en tus rutinas”, es lógico que el consumidor desee saber si el calzado deportivo que le interesa es de su talla, pero también debe existir un incentivo, algo que lo convenza para realizar la compra, y no me refiero a una oferta económica especial, sino una sugerencia. Esta técnica persuasiva recibe el nombre de “copywriting”.

Este arte de crear mensajes solemos verlos en todas partes, principalmente en redes sociales, emails, páginas web, blogs… de hecho el encabezado de esta edición es un ejemplo del mismo, debido a la presentación que te brindo sobre un concepto que probablemente no conocías como un aliado potencial en tu estrategia de marketing, si sólo estuviera escrito “Copywriting”, no hubiera llamado la atención de la misma manera.

La importancia de hacer copywriting radica en que los consumidores no se mueven sólo por lo que vendes, sino por la manera en que llegas y te comunicas con ellos, parece una tarea fácil, pero mucha gente falla en el intento, es más fácil utilizar la palabra “vendo” que explicar el “por qué” no eres uno del montón, y eso abundó cuando la pandemia limitó la actividad social y económica, algunas marcas utilizaron las redes sociales para poner fotografías de sus productos y una pequeña descripción técnica (como el de “zapato talla 28”), y ese contenido no vende, por lo menos en Amazon te dan tips.

Si el día de mañana te dieran información de una casa que viste y que te gustó, te gustaría recibir un correo electrónico de la inmobiliaria donde se dirijan hacia ti y te hagan saber por qué estás tomando una decisión importante, a parte de tu propia convicción, y la cotización correspondiente. El copywriting no sólo brinda seguridad al cliente de que no está tratando con un estafador, sino que la relación entre consumidor/marca es más amigable y profesional, no sólo es una venta más, le está dando su lugar como persona, como ser humano.

Cuando escribimos en blogs o nos presentamos en una página web, el objetivo de éstos es que sobresalgan, atraer tráfico, que varios internautas puedan encontrarnos en los motores de búsqueda (como Google), y eso también se logra con el copywriting, todo depende de la agilidad y creatividad que utilices para incluir las palabras clave en tu contenido para ser encontrado.

Si tuviera que resumir en una sola razón por la que debes reclutar el copywriting como tu aliado para este año nuevo, sería por su capacidad de “conexión», una que te permitirá estar posicionado positivamente en la mente de las personas, y mantener una buena relación por un largo tiempo. Recuerda que nadie está obligado a consumir tus productos o servicios, esta técnica te ayudará a crear una mejor relación comercial con tu alrededor.

Sitio web: www.molonetmx.com

Facebook, Instagram y Twitter: @molonetmx

LinkedIn: Hugo Morales Lozano

¡Participa con tu opinión!