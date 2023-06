Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de Coparmex Aguascalientes, aseguró que los líderes empresariales no tienen interés en involucrarse en las contiendas electorales de 2024.

Manifestó que la contribución del sector privado a la política se enfoca en la construcción de ciudadanía y democracia, sin involucrarse directamente en candidaturas o partidos políticos.

Aunque se han registrado casos exitosos de participación empresarial en candidaturas a nivel local y nacional, que han dado lugar a una buena gestión en la administración pública, actualmente no se perciben condiciones favorables, destacó.

Ávila Hernández opinó que el entorno político todavía es limitado en términos de participación, por lo que los empresarios se mantienen concentrados en los desafíos de sus actividades. Añadió que su papel en la construcción de ciudadanía ofrece mejores resultados.

Aseguró que los empresarios no están considerando presentarse a candidaturas políticas a través de los partidos, y no tiene información de que algún empresario local esté contemplándolo.

Recalcó que, desde la organización empresarial, no se buscará impulsar candidaturas para cargos de elección popular a nivel local en 2024. Sin embargo, aclaró que esto no significa que aquellos que estén interesados en participar sean limitados en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Explicó que la participación política de muchos empresarios se enfoca en la generación de políticas públicas que benefician tanto a su propia actividad como a la sociedad.

Como ejemplo exitoso de la participación política del sector empresarial, mencionó la conformación del Consejo Ciudadano del organismo público descentralizado Manejo Integral de Aguas de Aguascalientes.