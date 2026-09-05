Ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, afirmó que la confianza, el diálogo franco y el trabajo coordinado entre la Federación y el Estado son fundamentales para garantizar la estabilidad económica, la atracción de inversiones y el bienestar de las familias mexicanas.

Durante la visita de la mandataria federal con motivo de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en la entidad, la titular del Ejecutivo estatal sostuvo que la República se construye diariamente desde las comunidades, los municipios y los estados, donde cada orden de gobierno aporta su experiencia y cumple con sus atribuciones.

Enfatizó que México atraviesa una etapa que exige serenidad, responsabilidad y grandeza. Además, destacó que la diversidad de ideas fortalece la visión pública y permite encontrar soluciones justas y duraderas.

Puntualizó que la seguridad constituye la primera responsabilidad del Estado para garantizar la paz que requiere el desarrollo. En ese sentido, resaltó que la coordinación interinstitucional ha consolidado a Aguascalientes como una de las entidades más seguras del país.

En materia de gestión e infraestructura social, la mandataria detalló los avances alcanzados en coordinación con el Gobierno de México:

Infraestructura hídrica y vial: la conclusión del Distrito de Riego 001 con la Conagua y la construcción del puente de Margaritas en coordinación con la SICT.

la conclusión del Distrito de Riego 001 con la Conagua y la construcción del puente de Margaritas en coordinación con la SICT. Salud: la aprobación para construir dos nuevos hospitales del IMSS, uno en Pabellón de Arteaga y otro en la zona oriente de la capital.

la aprobación para construir dos nuevos hospitales del IMSS, uno en Pabellón de Arteaga y otro en la zona oriente de la capital. Educación: el proyecto para convertir a Aguascalientes en el primer estado con rezago educativo cero este año, mediante la construcción de nuevos planteles.

Finalmente, Tere Jiménez afirmó que el valor de los acuerdos radica en colocar la dignidad humana en el centro y refrendó la disposición de Aguascalientes para cumplir con la parte que le corresponde en el desarrollo nacional.