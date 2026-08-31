El Congreso del Estado alista la designación de un Concejo Municipal Provisional para dirigir el proceso de transición de Villa Juárez, que se constituirá como el duodécimo municipio de la entidad.

Arlette Muñoz, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, informó que dicho órgano transitorio garantizará una transición ordenada e integral con el municipio de Asientos, con estricto apego a la ley y respeto al decreto que contempla 16 artículos transitorios para regular la entrega-recepción, el ajuste de las finanzas y la instalación operativa del primer ayuntamiento.

Una vez obtenida la aprobación de los 11 ayuntamientos y publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso emitirá la convocatoria pública en un plazo de 10 días hábiles. El Concejo Municipal Provisional estará integrado por siete ciudadanos residentes de Villa Juárez, electos por mayoría absoluta del pleno legislativo, quienes designarán a la persona que asumirá la presidencia.

Este órgano iniciará formalmente sus funciones el 1 de enero de 2027 y operará hasta el 15 de octubre del mismo año, fecha en que rendirá protesta el ayuntamiento constitucionalmente electo. En la transición, Asientos continuará prestando los servicios públicos básicos para no afectar a las familias de la zona.