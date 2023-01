Staff Agencia Reforma

Ante las agresiones que se han registrado, usuarios, pobladores, turistas y prestadores de servicios impulsan la iniciativa «Un Día Sin Taxis» en Cancún, Quintana Roo, a efectuarse hoy.

La campaña busca que turistas y ciudadanos no tomen ningún servicio de transporte del Sindicato «Andrés Quintana Roo», el cual cuenta con casi 12 mil unidades en la ciudad turística, para manifestar su inconformidad ante los enfrentamientos que los permisionarios han tenido con operadores y usuarios de la plataforma Uber.

Las amenazas, golpizas, bloqueos a operadores y hasta ataques con ácido, así como tarifas excesivas que rondan hasta los 500 pesos por trayectos cortos, propiciaron la iniciativa que se viralizó en redes desde el inicio de la semana.

«Un día sin utilizar el servicio de Taxi. Dale aventón a tu amigo, vecino o conocido, alto total al gremio», dice una de las fotos de la campaña.

Operadores de Uber informaron que se sumarán a la iniciativa porque las autoridades no han dado una respuesta que pare las agresiones y amenazas de los taxistas.

«Si esto se sigue permitiendo, la única responsable es la Gobernadora Mara Lezama por no poner orden», expresó Águeda Esperilla, operadora de Uber en la entidad.

El 11 de enero pasado, los conductores de Uber obtuvieron un amparo que les permite operar en la entidad. Sin embargo, taxistas locales han arremetido con violencia al afirmar que son una competencia desleal.