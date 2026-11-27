La Asociación Aguascalentense de Atletismo y el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes convocan a jueces, atletas, entrenadores y estudiantes de carreras afines al deporte a participar en el Curso de Jueceo de Atletismo, que se realizará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones del instituto.

La capacitación será impartida por War Silvestre Revuelta Andrade, integrante de la Federación Mundo de Atletismo en México, con experiencia como juez internacional de World Athletics en el Mundial U20 de 2024, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 y 2026, el Campeonato Panamericano U20 de 2023 y diversas ediciones de los campeonatos NACAC U18/U23.

Durante la jornada se abordarán temas clave como la ética del juez de atletismo, la cámara de llamadas, las pruebas de pista y de campo, el equipamiento básico, los materiales mínimos para un evento y el llenado de papelería. Al concluir, los asistentes inscritos recibirán su certificado como jueces de atletismo, lo que les permitirá participar en las competencias de pista y campo a las que sean convocados.

La inscripción es gratuita y requiere afiliarse a la Federación Mundo de Atletismo en México, A. C., a través de planin.mx. Los interesados deberán comunicarse al 449 222 7195 con Luis Antonio Vázquez Reséndiz para enviar la captura de pantalla correspondiente.