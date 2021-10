Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un grupo de académicos convocó ayer a salir en defensa de la autonomía de la UNAM y de todas las universidades públicas, y reivindicar el conocimiento, la crítica y la pluralidad de pensamiento que coexisten en las casas de estudios.

José Woldenberg, Marta Lamas, Enrique Provencio, Luis Emilio Giménez Cacho, Raúl Trejo Delarbre y Jorge Javier Romero, entre otros, advierten que «solo desde el desconocimiento más burdo de lo que es y debe ser una universidad, se pueden realizar descalificaciones tan sesgadas y penosas como las enunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador».

A través de un pronunciamiento, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática indica que los centros de investigación no deben estar sujetos a los vaivenes de los gobiernos ni a las pretensiones de alinearlas a un solo «credo» político.

«Da la impresión que junto con la desinformación se encuentra un resorte bien aceitado del discurso presidencial: su animadversión por las instituciones autónomas, aquellas que no están sujetas a la voluntad del poder Ejecutivo», señalan.

«Los dichos del Presidente han inyectado zozobra en los centros de educación superior, especialmente su convocatoria a promover ‘una sacudida’ en esos centros académicos».

Como universitarios, agregan, «esperamos que no sean un llamado a desestabilizar esas instituciones que varias generaciones de mexicanos han construido para el bien del país».