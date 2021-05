Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Intelectuales, académicos, políticos y activistas hicieron un llamado a usar el voto contra la actual administración de manera estratégica y evitar la instauración en México de una autocracia.

A través de un “Manifiesto por la República, la democracia y las libertades”, llaman a no diluir el voto opositor y orientarlo a quien “tenga mayor probabilidad de vencer desde la oposición a Morena”.

Intelectuales como Enrique Krauze, Gabriel Zaid, Héctor Aguilar Camín y Roger Bartra; académicas como Jacqueline Peschard y María Marván, y activistas como María Elena Morera y Patricia Olamendi y Claudio X. González, firman el pronunciamiento que se difunde este lunes.

Para los más de 480 firmantes, México “se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el abuso de poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el capricho, entre el federalismo y el centralismo, entre la división de poderes y la presidencia autocrática, entre el camino de las instituciones y el arbitrio de una sola voluntad. Toca a los ciudadanos inclinar la balanza, de ahí la importancia y trascendencia del proceso electoral en curso”.

En opinión de los firmantes, para poner un alto a “la descomposición institucional y la improvisación” se requiere “detener la instauración de una autocracia y respetar el pluralismo como vía para transformar a México”.

“Seamos claros: se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y sus partidos satélites para rectificar el rumbo. No se trata de regresar a la indeseable situación previa a la presente administración en la que hubo abusos, corrupción y frivolidad, sino de reencauzar los cambios hacia la profundización de la democracia, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

“El actual gobierno está usando recursos e instituciones del Estado para favorecer al partido del gobierno y el presidente viola la Constitución interviniendo en las campañas, difundiendo propaganda y haciendo escarnio y persecución de opositores. No sólo los programas sociales, hasta la vacunación se ha subordinado a su estrategia electoral.

“Ante ello hacemos un llamado a los ciudadanos para que voten con sentido estratégico y opten por las candidaturas más competitivas, de tal manera que no se diluya la votación opositora. Las posibilidades de triunfo crecen día con día ante el inocultable fracaso en todos los órdenes de la actual administración federal. En muchos estados, municipios, alcaldías y distritos se conformaron alianzas amplias que son muy competitivas. Pero existen lugares en donde la oposición va por separado. Ahí debe prevalecer la responsabilidad y cerrar filas con quien tenga mayor probabilidad de vencer desde la oposición a Morena”, señalan.

En su pronunciamiento piden cerrar filas en el propósito de construir “una alternativa viable y atractiva frente al retroceso populista y autoritario”, así como “detener el deterioro político, económico e institucional del país”.