Convocan a una Centellita a selección

La rama femenil no ha dado grandes resultados para Necaxa a nivel mayor con el equipo peleando por los últimos lugares casi cada torneo. Sin embargo, en los últimos meses las que han levantado la mano son las jóvenes de la categoría Sub 18 que lograron llegar a las semifinales del torneo anterior y arrancaron este año con una victoria.

Desde la cantera de las Centellas hay varias jugadoras que han destacado por su nivel y su desarrollo dentro del terreno de juego, y ese avance ha sido reconocido este martes gracias a la convocatoria del Tri Sub 18 Femenil. El medio reveló a las jugadoras que tendrán que concentrarse en las instalaciones del CAR la próxima semana para entrenar con el representativo nacional.

Dentro de la lista se encuentra la arquera Victoria Márquez Hernández que con tan solo 14 años ha logrado meterse a esta lista. La pequeña Centellita ha demostrado su capacidad en el arco al registrar más de 15 partidos con las categorías juveniles de Necaxa, a pesar de tener menos años que casi todas las demás jugadoras. Con un liderazgo importante, buena colocación y excelentes reflejos, Victoria Márquez se ha ganado un nombre dentro del fútbol mexicano y su trabajo ha sido premiado con esta convocatoria que es todo un logro para Necaxa.