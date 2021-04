Hasta el próximo 2 de mayo, el Instituto de Educación de Aguascalientes mantendrá abierta la convocatoria para inscribirse en la modalidad de Servicio Nacional de Bachillerato a distancia con Prepa en Línea-SEP, a través de la página de internet www.prepaenlinea.sep.gob.mx.

“También se puede consultar la convocatoria en www.iea.gob.mx y no existe un límite de edad para inscribirse, aparte que el plan de estudios puede cursarse desde cualquier teléfono, tableta o computadora con conexión a internet”, informó el director del IEA, Ulises Reyes Esparza.

Añadió que los resultados podrán consultarse del 17 al 23 de junio de 2021 en www.prepaenlinea.sep.gob.mx.

El titular del IEA hizo un llamado a los ciudadanos que han concluido su formación de secundaria a continuar sus estudios de nivel medio superior en modalidad no escolarizada y virtual a través del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea.

De acuerdo con la segunda convocatoria 2021, los aspirantes deben contar con certificado de secundaria, pueden cursar personas que estén por obtener este documento durante los seis meses posteriores al inicio del primer módulo del programa de estudios.

En esta modalidad no existe un límite de edad para ingresar a Prepa en Línea-SEP, ya que el plan de estudios tiene una modalidad no escolarizada, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), puede cursarse desde cualquier teléfono, tableta o computadora con conexión a internet.

Mayor información en el correo electrónico a la dirección dudas.registro@sems.gob.mx o comunicarse al Departamento de Sistemas Abiertos del IEA, teléfono 449-688-8647, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas.