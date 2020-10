Claudia Salazar Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Porfirio Muñoz Ledo convocó a sus simpatizantes a que lo acompañen el lunes a tomar posesión de la presidencia de Morena y a protestar contra el intento de hacerlo a un lado para que dirija al partido.

En una conexión en línea con militantes de Morena, el diputado afirmó que llegará hasta donde tope en la lucha para que sea reconocido como el ganador de la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual definirá al presidente de Morena.

“Voy a estar a la una de la tarde a tomar protesta, porque gané y no me voy para atrás, saben que nunca me he rajado, por eso estamos donde estamos desde el 88”, manifestó.

Dijo que a esa hora se presentará en la sede del partido en la Calle de Chihuahua 216 para reclamar que le den el cargo.

“Efectivamente ganamos la primera y la segunda encuesta, por poco margen, pero un solo voto gana en democracia, tenemos ocho décimas a favor nuestro, es como una carrera, si llegamos antes, aunque sea por esto, hay carreras de 100 metros que se ganan aunque sea por un milésimo”, señaló.

Aseveró que ganó de forma democrática a pesar de la “brutal” publicidad y gastos de la campaña de Mario Delgado, que, calculó, podrían llegar a los 3 mil millones.

“Es un golpe de Estado de la derecha ¿creen que ese dinero lo tiene Mario? ¿De veras? ¿O sus simpatizantes? Estamos hablando de 3 mil millones con todo lo que están haciendo, desde luego lo está apoyando el Canciller Marcelo”, dijo.

“La gran pregunta es ¿quién pompó y quién sigue pompando? Es un dinero brutal, y el INE ahí aceptó que no va a intervenir porque el Tribunal le dijo que no supervisara”, reclamó Muñoz Ledo al hablar ante los seguidores que se conectaron con él.

Reiteró que en su opinión es un “golpe de Estado técnico” y que se a repetir cuando vengan las elecciones

“Yo digo que es un peligro para el Presidente de la República, espero que esté enterado. No exagero ¿quién puede pagar 3 mil millones? ¿Un primo, una compañera?, esta cantidad señala un golpe de Estado, todo para quitar del poder a López Obrador”, sostuvo.

Ante ello, llamó a iniciar la resistencia cuando acuda al edificio del partido para asumir el cargo de presidente.

“Soy el Presidente del partido y voy con todo, los espero el lunes”, convocó.

Aunque está inconforme, manifestó que no se retirará del ejercicio de la tercera encuesta, por lo que va a dejar que el INE siga con el procedimiento.