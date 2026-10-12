Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

A casi un año del asesinato de Carlos Manzo, la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó a una marcha nacional pacífica el próximo 1 de noviembre para exigir justicia y alzar la voz contra la violencia y la impunidad en México.

En la víspera del aniversario luctuoso de su esposo, quien fue asesinado en la principal plaza pública del municipio, Quiroz llamó a sumarse a la movilización a los distintos sectores afectados por la inseguridad: buscadoras, transportistas, comerciantes y empresarios víctimas de extorsión, agricultores, mujeres, niñas, niños, periodistas, comunidades indígenas, servidores públicos y policías.

«México atraviesa una realidad en la que miles de familias han sido alcanzadas por la violencia, la desaparición, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio y la impunidad», expresó.

La Alcaldesa sostuvo que el asesinato de Manzo representa una herida profunda para Uruapan, Michoacán, y para quienes compartieron su lucha, pero subrayó que la exigencia de justicia debe trascender su caso.

«El asesinato de Carlos Manzo constituye una herida profunda para Uruapan, Michoacán, y para quienes compartieron su lucha. Sin embargo, esta movilización no debe limitarse únicamente a exigir justicia por él», expuso.

La iniciativa contempla replicar las movilizaciones en distintos estados de la República el 1 de noviembre, con el propósito de unir las demandas de las víctimas de la violencia y exigir respuestas ante la inseguridad que enfrenta el País.

Hasta ahora, 33 personas han sido vinculadas a proceso por el caso. Entre ellas se encuentra Ramón Ángel, alias «El R1», señalado como presunto autor intelectual y presunto líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Michoacán y Jalisco.