A finales del año pasado, se pusieron de moda los memes del “resolver”, los cuales hacían énfasis, la mayoría en un contexto de pareja, a que una persona debía dar una solución ante un problema y estar al tanto de las necesidades, sin que nadie más le dijera cómo hacerlo. Si bien las risas no faltaron, esto también aplica para las marcas que quieren vender mejor este año.

Los negocios que se incorporan a nuestra economía no son caridad ni mucho menos se han puesto “porque sí”, en teoría existen porque tienen la capacidad de contribuir a la sociedad a cambio de la propia manutención. Si te dijera que hace falta una cantina más en Aguascalientes, te mentiría, pero si la vida social siempre será una necesidad, entonces la clave está en abrir nuevos conceptos.

Desde un punto mercadológico, las marcas que tienen éxito son aquellas que saben a quiénes le venden, porque conocen el mercado y encontraron una oportunidad, de nada sirve que existan varios negocios del mismo giro sino tienen un propósito único, siempre hará competencia (directa o indirecta), y razones para frecuentar ciertos lugares que otros… ¿Por qué? Porque las personas solventan sus necesidades de diferentes formas.

Si pensamos en todos los lugares de Aguascalientes que venden hamburguesas, yo puedo reconocer de mi “top of mind” tres marcas no mexicanas, y aunque éstas sean reconocidas a nivel mundial, no significa que todo el mundo las frecuente, porque habrá quienes busquen ingerir bebidas alcohólicas, un sitio más cercano a la casa u oficina, u opciones más baratas. La alimentación siempre será una necesidad fisiológica, pero ya te mencioné otras tres donde puedes hacer la diferencia con tu público objetivo.

Ahora, las hamburguesas no son la única comida en el mundo, la competencia indirecta se encuentra en las taquerías, cafeterías y restaurantes en general. La o el consumidor tiene la voluntad de resolver su hambre al gusto, incluso prepararse algo en casa, mientras que la labor de venta de las marcas está en convencer a la gente de que asista con ellas… ¿Cómo? Resolviendo.

Como dije, nos podemos preparar algo en casa con nuestro mandado, pero si mi restaurante favorito me ofrece su sazón especial, sus ofertas, el servicio a domicilio, su ambiente, su calidad en alimentos… y hoy olvidé mi tupper y estoy atorado en la oficina, evidentemente el cuento se cuenta solo.

En conclusión, no tiene nada de malo resolver, al contrario, debemos aprender a ser eficientes con nuestras vidas y proyectos. El meme podrá resultar tóxico para algunos/as, pero a final de cuentas lo que promueve, o al menos así yo lo veo, es que tengas iniciativa para arreglar tu entorno como persona, y también como marca.

