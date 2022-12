El Bosque de Cobos sigue siendo utilizado como tiradero clandestino de escombro y material de construcción, contaminando principalmente la ribera del arroyo San Francisco y sus alrededores. Así lo denunció el presidente de Guardabosques de “Los Cobos” A.C., Miguel Vázquez Sánchez.

El activista comentó que han detectado camiones de volteo que carecen de permisos y no portan placas, o bien, traen permisos de circulación de otras entidades, como Querétaro o San Luis Potosí. Explicó que estas unidades, al dejar irregularmente residuos, dan al traste con los espacios que los ambientalistas restauran a lo largo de meses mediante el retiro de cascajo y la integración de vegetación nativa.

Señaló que, de manera particular, la ribera del arroyo San Francisco, área prioritaria para la conservación, se está llenando de escombro y le están vaciando tierra vegetal por encima para ocultar lo que ahí tiran. Agregó que en el material que depositan vienen revueltos plásticos, hules, neumáticos y materiales de construcción.

Indicó que todo esto ya fue denunciado ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, pero como los camiones que operan no tienen placas de Aguascalientes, sino que son de otros estados, las asociaciones tienen que dirigirse directamente con el operador del camión para sacar más datos. “La Proespa se remite a indagar el origen de ese camión, pero sólo tiene el registro de placas locales, no foráneas. Cuando bien nos va, (las unidades) traen permisos temporales de circulación”, agregó Vázquez Sánchez.

Ante esta problemática, hizo un atento llamado al gremio del Sindicato de Transporte de Materiales de la Construcción, así como de la Cámara de la Construcción, para evitar que siga sucediendo este tipo de situaciones, no únicamente en el Bosque de los Cobos, sino en los distintos puntos de la ciudad, donde son tirados los materiales sin ningún control, a fin de que sea regulada tal conducta.