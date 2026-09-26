Convierte lucha en aprendizaje

Jacqueline Ponce Leon Agencia Reforma

CDMX. – Luego de enfrentar episodios complejos de salud, Fernando “Chobi” Landeros, presidente de la Fundación Teletón México y Fundación TeletonUSA, experimentó lo que pueden llegar a sentir los niños atendidos por Teletón.

“Ya estoy en remisión del segundo cáncer, pero sí, dos cánceres me atacaron inesperadamente porque no tengo antecedentes en la familia. Fue un desafío que me planteó la vida”, compartió.

Landeros aseguró que el cariño de su familia, amigos y personas cercanas, además de su trabajo en Teletón, fue fundamental para mantener el ánimo y luchar por continuar con una vida plena.

A pocos días de inaugurar el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), a finales de 2013, fue diagnosticado con cáncer. Tras una operación en septiembre de 2018 aseguró estar completamente sano. Sin embargo, la enfermedad regresó en enero de 2021, por lo que nuevamente fue sometido a una intervención quirúrgica y logró recuperarse favorablemente.

La experiencia lo llevó a escribir MaPa (2023), un libro concebido como una guía para navegar por la vida y encontrar sentido incluso en momentos adversos.

Inspirado también por las enseñanzas del psiquiatra Viktor Frankl, Landeros afirmó que aprendió a encontrar significado tanto en la salud como en la enfermedad, enfrentándose directamente al temor y a la cercanía de la muerte.

El título MaPa une las primeras sílabas de “mamá” y “papá”. La obra nació con la intención de dejar aprendizajes, reflexiones y consejos a sus tres hijos, Fer, Natalia y Pablo, ante la posibilidad de que algún día él pudiera faltarles.