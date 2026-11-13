El uso de tarjetas de crédito y financiamientos a largo plazo durante el Buen Fin podría convertirse en un riesgo para la estabilidad económica de las familias mexicanas, al propiciar compromisos de pago por encima de sus ingresos, advirtió María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas.

La especialista señaló que la combinación de promociones comerciales, meses sin intereses y reducción de las tasas de interés puede incentivar compras impulsivas y generar un sobreendeudamiento cuyos efectos se reflejen durante varios meses o incluso años. Muchos consumidores se concentran en el monto de las mensualidades sin calcular el costo total de los productos ni considerar los compromisos financieros que ya tienen. Esta situación puede complicar su capacidad para cubrir gastos básicos y obligaciones crediticias.

Indicó que, a diferencia del Black Friday en Estados Unidos, donde predominan los descuentos directos, en México el Buen Fin se caracteriza por ampliar los plazos de financiamiento, lo que no necesariamente significa un ahorro para los compradores.

Agregó que las elevadas tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden convertir las promociones en deudas costosas cuando los usuarios incumplen las fechas de pago. A este problema se suma la falta de una cultura del ahorro, que lleva a numerosas familias a depender del crédito para sus compras.

Por ello, recomendó comparar precios, hacer una lista de lo que realmente se necesita, calcular pagos y plazos, además de verificar que las promociones a meses sin intereses mantengan efectivamente esa condición. Asimismo, aconsejó evitar compras impulsivas de productos que pierden rápidamente su utilidad o valor.