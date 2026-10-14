La Universidad Autónoma de Aguascalientes sufrió intentos de intrusión en sus servidores, lo que provocó intermitencias en el acceso a los correos institucionales, la plataforma E-SSIMA y el Aula Virtual, reconoció Patricia Mojica Carrillo, directora de Planeación y Desarrollo de la institución, quien afirmó que se cumplieron los protocolos para proteger la información universitaria.

La funcionaria explicó que el Departamento de Redes y Telecomunicaciones detectó posibles intentos de acceso no autorizado, por lo que se puso en marcha una revisión exhaustiva de los sistemas tecnológicos y se implementaron medidas adicionales de seguridad.

Indicó que se aprovechó la situación para sustituir equipos por servidores de última generación adquiridos recientemente y reforzar los mecanismos de protección, lo que también ocasionó que los usuarios no pudieran acceder con normalidad a las plataformas.

Aunque aseguró que los servicios se encuentran prácticamente restablecidos, reconoció que todavía se presentan fallas intermitentes debido a las pruebas y modificaciones que se realizan en las plataformas.

Estimó que se requerirá alrededor de una semana para atender los casos pendientes, especialmente aquellos que necesitan atención personalizada por situaciones particulares.

Mojica señaló que la UAA cuenta con servidores físicos y virtuales, además de un sistema de monitoreo permanente que permite identificar alertas y aplicar medidas correctivas.

Respecto a una posible extracción de información, la directora descartó que se haya producido y aseguró que la institución dispone de respaldos permanentes y protocolos de respuesta inmediata para contener riesgos, incluido el aislamiento de servidores cuando se detectan anomalías.

Añadió que la UAA mantiene comunicación con empresas especializadas en ciberseguridad y contempla recurrir a las instancias legales correspondientes, como la Policía Cibernética y la Fiscalía, cuando existan elementos para presentar una denuncia.