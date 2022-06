Controversia ambiental por cultivo de maguey

Para el cultivo del maguey en Aguascalientes se realizan desmontes de mezquites, huizaches y nopaleras, lo que provoca que no haya una recarga de los mantos freáticos que cada vez afectan más a la entidad, señaló la presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza.

La ambientalista comentó que en las distintas plantaciones que se hacen del cultivo del maguey en el estado se llevan a cabo desmontes de matorral espinoso, mezquites, huizaches, nopaleras, así como de todas las especies que conlleva este tipo de vegetación y que es la que más se está afectando en México y en el mundo ya que no es una selva o un bosque como en la Sierra Fría donde hay encinos, pinos y chaparrales. “Para estos cultivos no hay nada, solamente son hectáreas de maguey, ni siquiera hierbas que permitan la conservación del suelo. Pensamos que le ponen herbicidas alrededor para que se mueran las hierbitas y están desmontando cada vez. En ningún pensamiento lógico, las semillas de las herbáceas no nacen”.

Apuntó que lamentablemente prevalece el pensamiento de desmontar lo que hay alrededor cuando se adquiere un predio o se va a sembrar algo, dado que se tiene la idea errónea de que tal hierba estorba, sin importar que sea vegetación espinosa, por considerar que no es agradable a la vista. “Siempre ha sido así, incluso cuando la gente compra un predio en algún espacio natural, llegan y desmontan y ponen palmas, jacarandas o el tabachín que está muy de moda. Es muy aspiracional y la gente siempre ha despreciado esa vegetación, sin embargo es la que nos provee del agua”.

Ante la problemática de falta de agua que hay en el estado, dijo que las autoridades deben pensar ahora en función de la conservación de los ecosistemas, por lo que si quieren que Aguascalientes sea una zona magueyera, es preocupante por la escasez que hay del vital líquido.

“El problema del agua se debe ver de manera integral. No hay una visión de lo que es el agua, que tiene que ver con la conservación de las áreas naturales. ¿Para qué quiero mezcal si no voy a tener agua? El ganado también necesita agua. Ya tenemos que caminar en función del agua, pero de manera integral y no decir solamente: dejen de tirar o contrólenla…” María Guadalupe Castorena, ambientalista

¡Participa con tu opinión!