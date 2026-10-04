Benito Jiménez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El crimen organizado ejerce condiciones de control o «gobernanza efectiva» en alrededor del 30 por ciento del territorio nacional, a través del cobro de cuotas, retenes, control de mercados o cooptación de autoridades locales, estimó un análisis independiente sobre la presencia y dominio de grupos delictivos en México.

La radiografía advierte que otro 47 por ciento del País se ubica en entidades donde organizaciones delincuenciales y autoridades mantienen un control compartido o disputado.

En contraste, sólo 23 por ciento del territorio se encuentra en estados con un predominio claro de las instituciones del Estado.

El reparto prácticamente cubre todo el País -la diferencia corresponde al redondeo de porcentajes- y exhibe, de acuerdo con el estudio, que la presencia criminal no necesariamente se refleja únicamente en homicidios o enfrentamientos, sino también en la capacidad de imponer cuotas, controlar actividades económicas, restringir movimientos o influir sobre autoridades locales.

El documento «¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad», con corte al 25 de septiembre de 2026, ubicó a nueve entidades en la categoría de «predominio criminal en amplias regiones».

Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo están en esa clasificación.

En conjunto concentran 23 por ciento de la población.

Otros 14 estados fueron clasificados bajo condiciones de «control compartido o disputado»: Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Estas entidades concentran 59 por ciento de la población.

Sólo nueve quedaron dentro de la categoría de predominio estatal: Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tlaxcala y Yucatán. Representan 17 por ciento de la población nacional.