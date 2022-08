Sergio Cuevas Ávila / El Heraldo

Mediante el envío de correos electrónicos el SAT manda invitaciones a los contribuyentes para que aclaren diferencias de IVA plasmado en los Comprobantes Fiscales de Internet. De no hacerlo, se les restringe temporal o definitivamente el uso del CFDI para que ya no puedan facturar y de esta manera aumente su recaudación. Así lo comentó a El Heraldo el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández.

El especialista comentó que, a finales de mayo y principios de junio, el SAT hizo un envío masivo de correos electrónicos haciendo valer sus herramientas de inteligencia artificial de valoración de CFDI por primera vez a los contribuyentes. De esta manera, se invitó a los contribuyentes a aclarar diferencias en el IVA plasmado en el Comprobante Fiscal de Internet en comparación con el IVA pagado en sus impuestos.

Franco explicó que este mecanismo está soportado en la Reforma Fiscal para este año, la cual dice que para que alguien pueda deducir un pago, tiene que cumplir con el esquema de CFDI, donde el cambio para este 2022, es que debe coincidir el régimen fiscal de quien expide el comprobante. También el código postal del domicilio debe ser correcto. De no cumplirse con estos requerimientos, no es deducible. “Era algo que no pedían antes y ahora el expedir y recibir un CFDI, debe ser uno más cuidadoso porque al equivocarse, podría repercutir en una no deducibilidad”.

El contador enfatizó que, tan sólo al mes de mayo pasado, el SAT reportó una recaudación total de 14 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil 665 millones de pesos fueron por la vía de correos electrónicos, lo que representó un 76%; contra 3 mil 398 millones de pesos por medio de auditorías tradicionales que implicó un 24%.

“Aquí radica la importancia del CFDI 4.0 que va a entrar en vigor en enero de 2023, el cual va a contener información más precisa de cada contribuyente para que el SAT eficientice la recaudación de sus impuestos. Este es un tema de cómo con la reforma fiscal en la operación la están aplicando…” José Alfredo Franco