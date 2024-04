Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Noé Ramos Ferretiz, el candidato del PAN a la Alcaldía de El Mante, Tamaulipas, asesinado el viernes, sí contaba con escoltas que lo cuidaban, pero habían sido contratados por él mismo luego de que el Gobierno estatal le retiró el apoyo oficial.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el abanderado del PRIAN, que era Alcalde con licencia de ese municipio, era resguardado comúnmente por seis elementos, pero sólo tres lo acompañaban cuando fue apuñalado cuatro días después de iniciar su campaña.

No obstante, no detallaron dónde estaban al momento del ataque, que tuvo lugar en la calle tras salir de un convivio con simpatizantes y avanzar unas cuadras en la Colonia Azucarera, en El Mante.

Sólo mencionaron que uno manejaba el vehículo y los otros dos iban con el candidato, agregando que un elemento persiguió al agresor y le disparó en seis ocasiones, fallando.

Fuentes relacionadas con las investigaciones del asesinato dijeron que Ramos había solicitado a su jefe de seguridad que contratara a cinco escoltas, lo que se concretó el pasado 24 de febrero, incorporando a militares y marinos en retiro.

Sin embargo, señaló que el equipo de seguridad quedó integrado por ocho elementos, de los cuales seis eran los que cotidianamente lo cuidaban.

Los contratados, afirmaron las fuentes, estaban capacitados y la mayoría trabaja temporalmente otorgando protección a personajes de la política o de la iniciativa privada.

Añadieron que, a la hora del ataque, portaban armas, debidamente autorizadas por la Sedena, sin precisar cuáles.

Los elementos, informaron, estaban en calidad de testigos por el caso.

Según los informantes, la Administración del Gobernador morenista Américo Villarreal determinó retirar la seguridad a Ramos tras la creación de la Guardia estatal para sustituir a la Policía estatal.

Ramos había pedido seguridad en diciembre del 2022, y se le otorgó, pero ésta se le retiró seis meses después.

Afirmaron que Ramos no había solicitado seguridad ante el instituto estatal electoral, como lo establece el protocolo para que se le brinden escoltas oficiales, porque él ya tenía la suya propia.

El Alcalde, no obstante, envió al menos tres oficios al Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas, pidiendo que le fueran reasignados elementos de seguridad personal ante las amenazas recibidas, como publicó ayer Grupo REFORMA.

Procesan a supuesto asesino

Policías de la Fiscalía de Tamaulipas detuvieron a Eliud Guadalupe por estar implicado en el supuesto ataque al candidato panistya de la Coalición «Fuerza y Corazón por Tamaulipas», Noé Ramos, a la Alcaldía de El Mante.

El Fiscal Irving Barrios dijo que el detenido cuenta con antecedentes penales por un homicidio registrado en agosto de 2021.