Rolando Herrera y Mirna Ramos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO y MONTERREY.- El Gobierno de Samuel García, a través de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront), otorgó a Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa), empresa sancionada ayer por el Departamento del Tesoro de EU, ocho contratos por 624.5 millones de pesos.

Cegesa es propiedad de Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, quienes, junto con la compañía, fueron señalados de lavar dinero para el Cártel Del Noreste (CDN).

Las asignaciones, celebradas entre el 2022 y el 2025, fueron para obras en el Puerto Fronterizo de Colombia, ubicado en el municipio de Anáhuac, y las firmó el Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco Antonio González Valdez.

«Cegesa ha obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta y luego subcontratado ese trabajo a personas afiliadas a la CDN», señaló en un comunicado el Departamento del Tesoro.

Otra empresa propiedad de Garza García, Concretos y Productos Asfálticos del Norte (Copasa), también acusada de vínculos con el CND, ha recibido tres contratos del municipio de Nuevo Laredo, por 9.1 millones de pesos.