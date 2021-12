Todo indica que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPMA) dirige más sus esfuerzos a la recaudación -vía multas- que a vigilar y evitar que se cometan delitos. Dispone de un amplio catálogo se faltas que pueden cometer los ciudadanos por lo que le basta que los uniformados salgan a las calles para que cumplan con ese objetivo.

Se habla con insistencia que la principal función de la policía es preservar el orden, la paz y brindar seguridad a más de 800,000 habitantes, lo que en teoría esa debería de ser su principal labor, sin embargo los hechos delictivos están a la orden del día, trátese de la zona centro, de la periferia o en comunidades rurales y aunque de vez en cuando atrapan a un delincuente la mayoría hacen de las suyas y llega a tal grado su descaro que tumbadores, mariposeros, zorreros y ladrones domiciliarios, entre otros, lo hacen a cualquier hora, a sabiendas que las patrullas llegan al lugar de los hechos sólo para conocer de los actos consumados.

Aunque ese tipo de problemas se viven en los once municipios el de la capital presenta la mayor incidencia, en función que congrega al grueso de la población total del estado, por ende es al que exige resultados tangibles, lo que si esto se diera sería benéfico para los demás ya que estarían en prisión aquellos que van de un lado a otro en la búsqueda de víctimas.

La última semana del mes pasado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer que octubre fue el segundo mes con el mayor número de reporte de robos a casa habitación, en lo que va del año. En los primeros diez meses se recibió en la Fiscalía General del Estado (FGE) un total de 1,975 denuncias y de ellas 29 fueron con un grado de violencia. En octubre fueron 202, que lo convirtió en el cuarto mes consecutivo en superar las 200 querellas, por lo que al cierre de 2021 podría ser más los números del 2020, que fue de 2,457 casos.

Es un problema sin una respuesta satisfactoria, lo que ha impulsado al máximo dirigente sindical en la entidad, José Alfredo González, a exigir que se redoblen esfuerzos para terminar con este flagelo, toda vez que al robar en la vivienda de una familia de trabajadores les perjudica enormemente, ya que con sacrificio se hacen de sus cosas para que en un santiamén sean sustraídos y aún más lamentable que los artículos sean malbaratos por esos parásitos.

Mientras esto sucede en cualquier parte, el secretario de Seguridad Pública municipal, Antonio Martínez Romo, analiza la reimplantación de las fotomultas, con el argumento que es la única manera de frenar a los “correlones”, pero que en el fondo busca llevar más dinero a las arcas. Dijo que se evalúa el cumplimiento de lo previsto en el Código Penal, en que además de la sanción económica al infractor se le suspenda o cancele la licencia de conducir si es sorprendido por segunda vez haciéndolo a exceso de velocidad, inclusive que se le envíe ante el agente del ministerio público quien determinará si se le inicia un proceso. Según el jefe policiaco a diario se infracciona a cerca de 200 conductores por sobrepasar los límites, situación que podría significar una de las fuentes de mayor ingreso al erario municipal.

Por si fuera poco, la administración municipal encontró la manera de tener trabajadores gratis, al enviar a los que son detenidos por una falta administrativa a que barran calles, rieguen prados y jardines o corten el pasto, entre otras tareas que por obligación debería hacer el personal adscrito a las áreas respectivas, pero con las modificaciones que en la pasada administración se le hizo al código municipal, creándose los “juzgados cívicos”, los aprehendidos pueden escoger entre pasar día y medio detenidos o salir unas horas a cumplir las citadas funciones, lo que dicho sea de paso es una violación a los derechos humanos.

CUENTO MALHADADO

Perdido en la geografía se encuentra un pueblo conocido como Los Manantiales, que tiene como característica que cualquier situación puede suceder. Entre los habitantes hay uno que se distinguió por su liderazgo, algo que traía en la sangre desde sus primeros años, por lo que para nadie fue una sorpresa que escalara posiciones, primero en la escuela y después en diversos cargos públicos. Tenía un don que le permitía atraer la atención, por lo que llegado el momento ingresó al medio político en donde se desenvolvía como pez en el agua, que lo llevó a escalar peldaños hasta llegar al liderato del partido político que escogió y desde el cual se impulsó hacia una representación popular ascendente. Todo iba viento en popa, tal como lo había planeado, pero no tomó en cuenta las asechanzas. A punto de alcanzar su máximo anhelo, como era representar a su pueblo, se encontró con una serie de rocas que le dificultaban el avance, lo que no obstó para que siguiera adelante. Se le puso como condición, para que viera coronados sus anhelos, que se sometiera a una encuesta y en la que participaría una mujer, de quien sabía que era la preferida del operador; de cualquier manera confió en que habría juego limpio aún cuando sus cercanos le aseguraban que sería todo lo contrario. Por fin se llegó el día en que se tendría la definición y ahí supo que pecó de inocente, al quedar a la vera del camino. Es la segunda vez que le pasa y seguramente que ya no habrá otra oportunidad, teniendo en cuenta que quien intervino como árbitro en esta fase final fue el que acuñó aquello de “sospechosismo”, lo que hoy sería una palabra vigente. El único camino que tiene es aplicar el plan B o dedicarse a escribir las memorias de un sueño frustrado.

OJO CON LO QUE DICES

El refranero español es muy extenso y en el cual se encuentra lo que se debe decir o callar, es el caso “al que escupe hacia arriba le cae de vuelta”, por lo que antes de hacer un comentario se debe analizar el pro y contra, no sea que la misma soga con que se pretende ahorcar al otro sirva para que sea en carne propia.

La diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, considera que la diputación que les antecedió se la pasó en la hamaca, al dejar un rezago de iniciativas y puntos de acuerdo que obliga a la actual a trabajar a marchas forzadas para reducir la carga de trabajo.

Recordó que los ex legisladores aseguraron que no dejaban atraso alguno, por lo que los sucesores laborarían sin problemas, pero a la hora en que empezó el análisis de las condiciones en que estaban las comisiones se encontraron que era todo lo contrario, algo que cabe recordar ha sido normal desde hace varias legislaturas al grado que hay propuestas “en estudio” desde hace varios años.

Gutiérrez Ruvalcaba fue directa: “Pareciera que durante un año entero la Comisión (de Gobernación) no hubiera sesionado, así de mal estuvieron trabajando”, lo que atribuye a la división que había en la bancada panista y lo cual hoy persiste, pese a que son otros los representantes.

Sostuvo que es una comisión que debería de ser de las que tuviera mayores resultados, teniéndose en cuenta “su perfil e influencia política”, pero en lugar de eso dejaron como herencia 79 expedientes, algunos heredados de otras legislaturas y cuyo número crece al agregarse otras cuatro de la actual.

Afirmó que la promesa que hacen “es comenzar a desahogar el trabajo pendiente, vamos a archivar cinco casos que dejaron de la pasada legislatura, que no se atendieron, que debieron haberse revisado porque eran solicitudes del Senado y que debieron de haberse votado, pero no se hicieron”.

En condiciones parecidas está la Comisión de Justicia, por lo que tendrá que hacer un trabajo amplio para sacar adelante los pendientes, para ello consideró que antes de que termine este año se habrá resuelto una parte (lo que es posible, basta con que tomen el paquete y lo den por revisado y aprobado), además proponerse atender cinco casos por quincena y dar trámite inmediato a las nuevas iniciativas.

Lo que debe quedar fijo es que aquello que hoy parece ilógico mañana sería normal, por lo que es preferible no lanzar la saliva hacia arriba que puede caer en la cara.

