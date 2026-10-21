Tras varios años de gestiones ante autoridades de distintos órdenes de gobierno, el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) logró consolidar su modelo de atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante la incorporación de guardias judiciales durante los fines de semana para la emisión de órdenes de protección.

La directora del organismo, Mabel Haro, destacó que, mediante el reciente ordenamiento publicado en el Periódico Oficial del Estado, se estableció formalmente que las órdenes de protección puedan ser otorgadas por jueces de guardia los sábados y domingos.

La funcionaria enfatizó que los hechos de violencia pueden ocurrir cualquier día de la semana, por lo que el Centro cuenta con guardias de personal especializado y capacitado para responder a cualquier hora.

Sobre las causas del problema, Mabel Haro aclaró que el principal detonante sigue siendo la violencia familiar, arraigada en la desigualdad, las creencias culturales de subordinación y la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, niñas y niños.

Expuso que el consumo de alcohol durante los fines de semana constituye otro factor que puede detonar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, recordó que la solicitud de estas medidas puede realizarse directamente, sin costo ni necesidad de contar con un abogado. El CJM ofrece diversos servicios jurídicos y acompañamiento a las usuarias, mientras que el Juzgado Quinto Familiar y el Ministerio Público son las autoridades encargadas de determinar el otorgamiento de las órdenes de protección.

Finalmente, informó que tan solo durante septiembre la institución brindó alrededor de 2 mil 700 servicios integrales para prevenir y atender la violencia en la entidad.