El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Roberto Velasco Hirschberg, enunció que el problema del COVID-19 persiste en el estado, por lo que los jóvenes no deben confiarse y, por el contrario, están obligados a protegerse y vacunarse ante el aumento que se registra nuevamente de contagios, así como las nuevas variantes del virus.

El especialista afirmó que las redes sociales han jugado un papel fundamental entre los jóvenes y, a través de ellas, ha cundido mucha desinformación y mentiras de que las vacunas contra el COVID-19 hacen daño. Velasco aseveró que la realidad es que todos los biológicos y los medicamentos tienen un pequeño riesgo, pero que, sopesado con el beneficio, la gente debe inmunizarse y sobre todo ante las mutaciones virales que se están dando y que afectan principalmente a los no vacunados.

Velasco Hirschberg lamentó la actitud de desaire de los jóvenes en Aguascalientes, lo que quedó reflejado en la jornada de vacunación del pasado lunes en los distintos módulos instalados en la ciudad capital y, finalmente, estableció que es un hecho que, en Aguascalientes y en otras entidades del país, ya está presente la tercera ola del COVID.

“Lo vemos mal, pero, desafortunadamente, así está sucediendo (…). La manera de combatirlo es informando verazmente del riesgo del COVID y la protección que brinda la vacuna…”

“Todavía no salimos del problema del COVID, por lo que los jóvenes no se deben confiar, deben protegerse, no acudir a lugares multitudinarios y cerrados, ya que todo eso cuenta mucho…” Roberto Velasco Hirschberg, CMC