Rolando Herrera

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Embajada de México en España mantiene las gestiones para localizar a Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, cuyo paradero no ha sido confirmado tras el choque de dos trenes ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las autoridades españolas continúan con las labores de búsqueda e identificación, mientras la representación diplomática mantiene comunicación con ellas para dar seguimiento al caso.

«El encargado de la Sección Consular de la Embajada se trasladó a Toledo para seguir acompañando a su familiar y dar el apoyo necesario», indicó.

La Cancillería también informó que cubrirá gastos de los familiares durante su estancia en España y que mantiene activo el protocolo de protección consular.

Tras el accidente ferroviario, la Embajada identificó a 12 mexicanos. De ellos, 11 sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta, de acuerdo con la nota informativa difundida este domingo.

El choque de los dos trenes de alta velocidad dejó al menos 69 personas muertas y más de 100 heridas.