Por FRANCISCO VARGAS M.

Este próximo domingo, en lo que es la Segunda Novillada de reapertura de la Plaza México, toca turno a otro joven aguascalentense, Héctor Gutiérrez, quien, con esta actuación, se despide como novillero.

Platicamos con Héctor Gutiérrez para conocer sus sensaciones y sentir sobre este festejo tan importante, del cual comentó, para este importante medio, lo siguiente:

“Muy contento y feliz de volver a la Plaza México, siempre es una gran responsabilidad, pero un lujo poder estar nuevamente en esa majestuosa plaza, ojalá que las cosas salgan como espero y que la novillada embista para todos y que cada uno nos podamos expresar lo mejor posible”.

Héctor, esta novillada para ti, además, encierra otro sentimiento muy especial, ya que es tu adiós como novillero:

“Así es, y qué mejor que es en la Plaza México. Será la onceava tarde para mí en el coso de insurgentes, ojalá que la pueda redondear como quiero y que las cosas salgan como espero; que logre un triunfo importante para que pueda repercutir”.

¿Cómo llegas a este compromiso?

“Bien, sobre todo contento. Ojalá, repito, con muchas ganas de triunfar, espero que las cosas se acomoden, la verdad que llego tranquilo, ya los deberes están hechos y sólo queda arrimarse y arrear”.

¿Con cuántas novilladas cerrarás tu carrera como novillero?

“Alrededor de 58 novilladas, bendito sea Dios pude torear tanto en México, como España y Francia, ojalá que ya como matador pueda ir a más países como Colombia, Ecuador y Perú, que están pendientes; siempre es bonito conocer nuevas plazas”.

¿Qué harás esta semana, previo tu compromiso a la Plaza México?

“Estaré tentando en la ganadería de Marrón y, de momento, es lo único que me queda”.

¿Cómo anda el tema de la espada?

“Afortunadamente bien, la entreno todos los días, es la que te da todo o quita el esfuerzo que se hace”.

Posteriormente, qué harás en la siguiente semana, previo a la alternativa:

“Aún no lo sé, en estos momentos tengo enfocado la México, primero el domingo y después a pensar en el siguiente importante compromiso, como es mi alternativa, un sueño que primero Dios cumpliré el día 28 de noviembre en la Nuevo Progreso de Guadalajara”.

¿Del cartel de este próximo domingo, qué nos puedes comentar?

“Sebastián Ibelles y Julián Garibay son dos compañeros que están preparados y muy hechos, es un cartel interesante, creo que nadie se va a dejar, ojalá la novillada embista para todos y que podamos mostrar nuestro concepto como torero, para que los aficionados, al final, salgan toreando y disfrutando”.

A parte del cartel que es muy interesante, hay ambiente por todo lo que se vivió el pasado domingo en la misma Plaza México, el triunfo de Miguel Aguilar y la oreja cortada por Eduardo Neira y Alejandro Adame, respectivamente:

“Efectivamente, espero que la gente y aficionados nuevamente acuda y que vivan otra tarde de triunfo”.

Héctor, de todas las novilladas en que has participado, hasta el momento cuál o cuáles te han marcado más:

“La del 1 de abril del 2018, en la Plaza México, cuando indulté a ‘Izquierda de Oro’, de la ganadería de D´Guadiana; pienso que hasta el momento ha sido la más importante y especial para mí”.

Te deseamos la mejor de las suertes. ¿Quieres agregar algo más?

“Agradecer el espacio, como todo el apoyo que siempre me brindan, saludar a toda la afición y que haya mucha suerte para todos, finalizó”. (pacovargas_@hotmail.com <mailto:pacovargas_@hotmail.com>)