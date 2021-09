Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Gobierno busca contener a migrantes en la frontera sur hasta donde sea posible y urgió a Estados Unidos darles opciones para que no abandonen sus pueblos.

“Bueno, el propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur-sureste del País, porque permitir la introducción por completo al territorio significa muchos riesgos de violación de derechos humanos, sobre todo en la frontera norte.

“Entonces, estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria, hasta donde podemos. Y, al mismo tiempo, seguimos insistiendo con el Gobierno de Estados Unidos, y yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible, para que se actúe y se les den opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal anunció que enviará la próxima semana una carta al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de que se acelere el plan de ayuda para los migrantes centroamericanos.

“Esto con lo que estoy planteando, así, se lo voy a volver a plantear al Presidente Biden. La semana próxima a más tardar le envío una carta”, informó.

“Porque no podemos sólo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas. La gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona su familia por gusto, lo hacen por necesidad”.

López Obrador detalló que su propuesta para el Presidente Biden es que se extienda el programa Sembrando Vida a Guatemala, Honduras y El Salvador. Asimismo, replicar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual -según el Presidente- podría emplear a 30 mil jóvenes en cada país de Centroamérica y generar 330 mil empleos.

El Mandatario federal indicó que no es conveniente que el plan migratorio se concentre únicamente en la contención, sino que se necesita que haya inversión en Centroamérica.

“Entonces, no es conveniente sólo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, porque queda cojo. Se requiere la cooperación para el desarrollo, los dos pies, se necesita que haya inversión en Centroamérica, eso es lo que estamos planteando”, finalizó.

Pide liberar a Guardias retenidos en Ocosingo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que liberen a dos miembros de la Guardia Nacional que fueron retenidos en Ocosingo, Chiapas, en represalia.

“¿Qué pasó ayer en Ocosingo? Que tienen retenidos y aprovecho para decirles que los liberen a dos miembros de la Guardia Nacional.

“Porque se detuvo a quienes estaban traficando con migrantes, entonces en represalia detuvieron a dos miembros de la Guardia Nacional, y entonces, pues no deben actuar así, dentro de todas estas cosas”, señaló el Mandatario federal en conferencia matutina.