Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 11 funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, incluido el Alcalde Antonio Villalobos, han sido contagiados por Covid-19.

Villalobos hizo público a través de sus redes sociales que dio positivo a coronavirus el pasado 16 de diciembre.

“Les comparto que después de realizarme la prueba del #COVID-19, me entregaron los resultados y salí positivo. Me encuentro resguardado en casa, atendiendo todas las medidas sanitarias y seguiré trabajando por #Cuernavaca”, posteó en su cuenta de Twitter.

“Primero Dios estaremos bien y no bajemos la guardia. ¡A cuidarnos!”, agregó.

Sin embargo, trabajadores del municipio aseguraron a Grupo REFORMA que desde el 11 de diciembre el Alcalde ya presentaba síntomas y convocó a su gabinete para una reunión de trabajo, a la que acudieron siete secretarios y diversos asistentes.

Tras la reunión, Rafael Baldovinos, principal funcionario asignado a frenar los contagios de Covid-19 en esa ciudad, resultó infectado y se encuentra hospitalizado en el ISSSTE de Emiliano Zapata, reportaron autoridades del Ayuntamiento.

Valdovinos, también Secretario de Bienestar Social de la capital del estado, se reporta grave, por lo que su familia analiza trasladarlo a otro hospital con mayor capacidad de atención.

De acuerdo con las fuentes, contrajeron SARS-CoV-2 los titulares y/o encargados de despacho de la Contraloría y de las Secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Económico y Turismo, de la subsecretaría de Recursos Materiales, de la Tesorería y de la dirección general del Catastro.

También resultaron contagiados una secretaria privada y una particular de la Presidencia Municipal, y los encargados de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal y de Comunicación Social.

Hasta ayer, Cuernavaca reportaba 2 mil 654 casos acumulados de Covid-19 y 383 defunciones, siendo el municipio con mayor número de contagios en la entidad,de acuerdo con la Secretaría del Salud estatal.

En tanto, Morelos sumó 9 mil 595 contagios totales y mil 617 fallecimientos, informó la dependencia.