Los habitantes del oriente de Aguascalientes podrán acceder a consultas médicas gratuitas, medicamentos, atención odontológica y pruebas rápidas de VIH y hepatitis C durante las brigadas organizadas por el DIF Municipal, que se realizarán los días 17, 19 y 20 de noviembre de 2026 en las colonias Solidaridad I, Rodolfo Landeros y Progreso.
Las jornadas se desarrollarán de 9:30 a 13:30 horas y también incluirán servicios de fisioterapia, psicología, nutrición, trabajo social y asesoría jurídica. Además, se ofrecerán lentes graduados a bajo costo.
¿Cuándo y dónde serán las brigadas médicas gratuitas?
El DIF Municipal de Aguascalientes informó que las jornadas se llevarán a cabo en tres sedes, distribuidas en distintos puntos del oriente de la capital.
|Fecha
|Colonia
|Dirección
|Horario
|Martes 17 de noviembre
|Solidaridad I
|Av. Siglo XXI núm. 6141
|9:30 a 13:30 h
|Jueves 19 de noviembre
|Rodolfo Landeros
|Av. Siglo XXI núm. 797
|9:30 a 13:30 h
|Viernes 20 de noviembre
|Progreso
|General Pascual Cornejo Brun núm. 800
|9:30 a 13:30 h
¿Qué servicios médicos se ofrecerán gratuitamente?
Durante las brigadas, la población podrá solicitar consultas de medicina general, atención odontológica, fisioterapia y orientación nutricional. También estarán disponibles servicios de psicología, trabajo social y asesoría jurídica.
Como parte de las actividades de prevención y detección de enfermedades, se realizarán pruebas rápidas de VIH y hepatitis C, además de la entrega de medicamentos.
La dependencia precisó que los servicios serán gratuitos, con excepción de los lentes graduados, que se ofrecerán a bajo costo.
¿Quiénes pueden acudir a las brigadas del DIF?
Las jornadas están dirigidas a habitantes de Aguascalientes que requieran atención médica, orientación profesional o servicios de asistencia social.
Las actividades forman parte de las jornadas de atención médica y social que el organismo realiza en distintos sectores del municipio.