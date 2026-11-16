Los habitantes del oriente de Aguascalientes podrán acceder a consultas médicas gratuitas, medicamentos, atención odontológica y pruebas rápidas de VIH y hepatitis C durante las brigadas organizadas por el DIF Municipal, que se realizarán los días 17, 19 y 20 de noviembre de 2026 en las colonias Solidaridad I, Rodolfo Landeros y Progreso.

Las jornadas se desarrollarán de 9:30 a 13:30 horas y también incluirán servicios de fisioterapia, psicología, nutrición, trabajo social y asesoría jurídica. Además, se ofrecerán lentes graduados a bajo costo.

¿Cuándo y dónde serán las brigadas médicas gratuitas?

El DIF Municipal de Aguascalientes informó que las jornadas se llevarán a cabo en tres sedes, distribuidas en distintos puntos del oriente de la capital.

Fecha Colonia Dirección Horario Martes 17 de noviembre Solidaridad I Av. Siglo XXI núm. 6141 9:30 a 13:30 h Jueves 19 de noviembre Rodolfo Landeros Av. Siglo XXI núm. 797 9:30 a 13:30 h Viernes 20 de noviembre Progreso General Pascual Cornejo Brun núm. 800 9:30 a 13:30 h

¿Qué servicios médicos se ofrecerán gratuitamente?

Durante las brigadas, la población podrá solicitar consultas de medicina general, atención odontológica, fisioterapia y orientación nutricional. También estarán disponibles servicios de psicología, trabajo social y asesoría jurídica.

Como parte de las actividades de prevención y detección de enfermedades, se realizarán pruebas rápidas de VIH y hepatitis C, además de la entrega de medicamentos.

La dependencia precisó que los servicios serán gratuitos, con excepción de los lentes graduados, que se ofrecerán a bajo costo.

¿Quiénes pueden acudir a las brigadas del DIF?

Las jornadas están dirigidas a habitantes de Aguascalientes que requieran atención médica, orientación profesional o servicios de asistencia social.

Las actividades forman parte de las jornadas de atención médica y social que el organismo realiza en distintos sectores del municipio.