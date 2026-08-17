Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Educación Pública (SEP) consultará a más de un millón de docentes sobre el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas, como paso previo a una eventual regulación nacional.

La discusión se realizará el 24 y 25 de agosto, durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, en más de 200 mil planteles de educación básica de las 32 entidades.

«Nos ha instruido la Presidenta que todos los maestros y maestras opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. Van a participar más de un millón de maestros en más de 200 mil escuelas», informó Mario Delgado, Secretario de Educación Pública.

«Queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan, de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas».

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que 16 estados ya cuentan con alguna regulación sobre celulares en los planteles y que el objetivo es extender las reglas a todo el País, pero después de escuchar a docentes y familias.

«Ya 16 estados de la República ya lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el País, pero vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros cuál es su opinión», afirmó.

La consulta se desarrollará una semana antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto en preescolar, primaria y secundaria.

Sheinbaum indicó que el Gobierno pretende abrir después un debate nacional con madres, padres y especialistas, sin imponer de inicio una decisión federal sobre los dispositivos.

«No es solamente un asunto de que el Gobierno diga: ‘vamos a hacer esto’, sino lo que queremos es que madres y padres de familia conozcan qué está ocurriendo con las redes sociales», planteó.

La Presidenta adelantó que la discusión se centrará inicialmente en el uso de teléfonos celulares en las aulas y que los siguientes pasos se analizarán conforme a las conclusiones de los Consejos Técnicos.