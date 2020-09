Es increíble que en un momento tan complicado por el que atraviesa el país, en materia de salud que es preocupante y en lo económico que se ha ido sorteando, surja “otro absurdo de lo que en ocasiones se les ocurre” a las autoridades federales, como es realizar una consulta ciudadana para supuestamente enjuiciar a ex presidentes, lo que deja ver que sólo es una distracción más para meter ruido político.

Esto lo consideró el presidente de la Coparmex, Raúl González Alonso, quien puntualizó que justo cuando se da a conocer que el Producto Interno Bruto ha caído en un 19%, desde la Presidencia de México se preocupan más en convocar a la gente a participar en una consulta, “cuando se habla de austeridad, se está gastando en una consulta que no tiene ningún sentido”, lo que se debería hacer es enjuiciarlos si resultan culpables, la Ley no debe basarse en la opinión pública.

Es una situación que sólo provoca ruido social, pero que electoralmente podría ser considerado por algunos como rentable para las intenciones del mandatario del país; “desde mi punto de vista, hay que tener más responsabilidad y enfocar los esfuerzos a problemas que están todos los días, no desviar la atención. Me parece que el presidente es genial por la forma en que desvía la atención, pocos tienen esa capacidad”, insistió el dirigente empresarial.

Si en realidad pretende juzgar a los ex presidentes, no es necesario que realice consulta alguna. El Gobierno Federal está distraído en temas que no debería, al menos no en este momento en que la pandemia por el COVID-19 está dejando demasiados estragos de salud, económicos y sociales, “la atención debería estar enfocada en los más de 65 mil muertos y en que la estrategia de salud ha sido un rotundo fracaso, así como en el problema económico”, reiteró.

“Es absurdo pensar que se vaya a sancionar porque la mayoría de los participantes en una encuesta así lo quieran o que tal vez no lo deseen y se les vaya a dejar impunes (…) No podemos estar sometiendo a consulta todo, si alguno es responsable que se le investigue y castigue aplicando la ley…”, Raúl González, Coparmex.