La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Aguascalientes, impulsará la participación de sus empresas afiliadas en el megaproyecto del Libramiento Carretero Oriente-Cuarto Anillo, particularmente en el primer tramo de 22 kilómetros, que contempla trabajos de movimiento de tierras y colocación de asfalto.

Su presidente, César Adrián Jaime Valdivia, señaló que la petición planteada a la empresa concesionaria, y que también ha manifestado la gobernadora Tere Jiménez, es que se abra la participación a empresas constructoras locales en tareas fundamentales del proyecto o mediante subcontratos.

Explicó que el anteproyecto considera, además de los trabajos de movimiento de tierras y colocación de asfalto, obras complementarias como cinco puentes, cunetas y señalamiento vertical y horizontal, entre otras, en las que podrían intervenir empresas afiliadas a la cámara.

Jaime Valdivia destacó que el sector formal de la construcción cuenta con empresas con capacidad técnica, maquinaria, capital humano especializado y experiencia para participar en las diferentes etapas de la obra, por lo que manifestó la disposición de la CMIC para atender los requerimientos del proyecto.

Asimismo, agradeció a la gobernadora su apoyo y disposición para entablar conversaciones con la empresa concesionaria y plantear la participación de los constructores aguascalentenses.

El dirigente empresarial señaló que la incorporación de empresas locales permitiría una mayor participación de proveedores y trabajadores de la entidad en el ejercicio de los recursos destinados al proyecto.

La primera etapa del proyecto fue anunciada por la gobernadora en el marco de la entrega de su Cuarto Informe de Gobierno, con una proyección que contempla ampliar la conectividad de Aguascalientes hacia San Luis Potosí, Tamaulipas y el puerto de Manzanillo.