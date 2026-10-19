La construcción de siete estancias infantiles, proyectadas en el presupuesto federal de 2027 para Aguascalientes, representa una oportunidad de participación para las empresas locales del sector, señaló César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad.

De acuerdo con el dirigente empresarial, los proyectos están contemplados dentro de las inversiones previstas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y representarían alrededor de 420 millones de pesos en conjunto, según las estimaciones del sector. La ejecución de las obras está prevista para 2027.

Jaime Valdivia indicó que la CMIC mantiene la expectativa de que los trabajos se traduzcan en contratos para constructoras de Aguascalientes, con el propósito de que la inversión pública genere empleos y una mayor derrama económica en la entidad.

En ese sentido, planteó la importancia de distribuir los contratos entre un mayor número de compañías, en lugar de concentrar los recursos en una sola empresa. La Cámara ha sostenido esta petición ante los distintos niveles de gobierno para ampliar las oportunidades de participación de sus afiliados y favorecer que los recursos permanezcan en la economía local.

El presidente de la CMIC consideró que los proyectos de infraestructura contemplados para el próximo año forman parte de un escenario de mayor inversión pública, aunque su impacto en el sector dependerá de la publicación de las convocatorias, las condiciones de contratación y el inicio efectivo de las obras.

La construcción de las siete estancias infantiles se sumaría a otros proyectos de infraestructura previstos para Aguascalientes. Por ello, la CMIC buscará que las obras se asignen mediante procedimientos que permitan la participación de empresas locales y contribuyan a distribuir los beneficios económicos de la inversión.